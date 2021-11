NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Boeing auf "Overweight" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer und die Luftfahrtaufsicht FAA hätten sich noch nicht aller technischer Probleme mit Boeings Langstreckenmodell 787 angenommen, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Wiederaufnahme von Auslieferungen erwarte er deshalb frühestens nach dem ersten Quartal 2022. Auf langfristige Sicht geht der Experte von einer Erholung der Aktie aus./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2021 / 23:35 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2021 / 00:15 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.