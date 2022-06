NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach einer Umfrage innerhalb der Luftfahrt- und Rüstungsbranche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Im Rüstungsbereich bestehe nicht zuletzt wegen des Kriegs in der Ukraine die Aussicht auf weiterhin robuste Geschäfte, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Bereich der zivilen Luftfahrt gebe es jedoch wachsende konjunkturelle Risiken. Kritisch müssten weiter die Lieferketten beäugt werden./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2022 / 20:59 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2022 / 20:59 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.