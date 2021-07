ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Boeing vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Seine Umsatzprognose liege im Rahmen der Markterwartung, wohingegen er beim Gewinn je Aktie und beim Barmittelzufluss (Free Cashflow) hinter dem Konsens zurückliege, schrieb Analyst Robert Spingarn in einer am Dienstag vorliegenden Prognose. Durch Probleme beim Modell 787 und Verzögerungen beim Schulflugzeug T-7A der US-Luftwaffe gebe es gewisse Risiken./mf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2021 / 08:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.