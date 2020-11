ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Boeing nach der wieder erteilten Starterlaubnis für die 737 Max durch die US-Flugaufsicht FAA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 174 US-Dollar belassen. Die Nachricht nehme in nächster Zeit einiges an Risiko und Unsicherheit aus der Aktie heraus, weshalb der Aktienkurs noch Spielraum nach oben haben könnte, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / 13:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.