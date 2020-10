NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 170 US-Dollar belassen. Die Anleger dürften sich weiter auf den Barmittelverbrauch des Flugzeugherstellers bis Ende des Jahres konzentrieren, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem dank der Auslieferung von Modellen der Reihe 737 Max dürfte Boeing 2021 dann wieder positive Barmittelzuflüsse (Free Cashflow) erwirtschaften./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 12:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2020 / 12:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.