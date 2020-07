ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 156 US-Dollar belassen. Zwar hätten Umsatz und Gewinn die Markterwartungen verfehlt, der dieses Mal besonders im Fokus stehende Abfluss liquider Mittel sei aber weniger schlimm gewesen als befürchtet, schrieb Analyst Robert Spingarn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der aktuellen Geschwindigkeit des "Geldverbrennens" und der vorhandenen Liquidität würde es rund vier Quartal brauchen, bis eine Kapitalerhöhung notwendig werden könnte./mis/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2020 / 13:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



