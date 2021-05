NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Boeing auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 307 US-Dollar belassen. Analyst Noah Poponak bezog sich in einer am Freitag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach der Flugzeugbauer erwäge, die Produktion von Modellen des Problemtyps 737 Max bis Herbst 2022 auf 42 pro Monat zu steigern. Das wäre dem Experten zufolge weit früher als bislang vom Markt erwartet./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2021 / 13:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.