NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Beim Flugzeugbauer fehle nach wie vor die Stabilität, schrieb Analystin Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie verwies auf neue Probleme des US-Konzerns mit seinem Langstreckenjet 787 Dreamliner. Die Auslieferungen verlangsamten sich daher, doch Berichten zufolge plane Boeing weiterhin 70 bis 80 dieser Flugzeuge im laufenden Jahr auszuliefern./ck/edh;