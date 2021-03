NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas angesichts einer möglichen Verkaufs der US-Tochter Bank of the West an US Bancorp von 57 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Konsolidierung im US-Bankensektor schreite voran, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Verkauf mache finanziell Sinn, genauso wie eine Verwendung der Erlöse für Aktienrückkäufe. Der Schlüssel zu solch einem Deal sei der richtige Angebotspreis./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2021 / 22:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2021 / 00:15 / GMT





