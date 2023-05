NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die europäischen Banken hätten mit den Ergebnissen des ersten Quartals detailliertere Angaben zu ihrem Engagement in der Finanzierung gewerblicher Immobilien gemacht, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Auch wenn sie wegen der sich verschlechternden Sektoraussichten wahrscheinlich einige Einbußen hinnehmen müssen, seien die Engagements der von ihr beobachteten Finanzinstitute breit gestreut und hoch besichert. Der Expertin zufolge sind die Risiken zum jetzigen Zeitpunkt überschaubar./la/tih;