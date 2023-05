NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die französische Bank habe dank ihrer diversifizierten Aufstellung gut abgeschnitten und mit dem Nettogewinn die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Anke Reingen am Mittwoch in einer ersten Reaktion./gl/mf;