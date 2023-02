NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die französische Bank habe im Schlussquartal wegen höherer Kosten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die langfristigen Ziele seien aber angehoben worden./mis/mf;