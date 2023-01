NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas vor den am 7. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Der Fokus der Anleger dürfte auf dem Ausblick auf 2023 liegen sowie auf möglichen neuen Aussagen zum Strategieplan 2025, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/bek;