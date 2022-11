NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas nach Zahlen von 65 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Investitionen in Wachstum stützten die Gewinndynamik, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Dividendenrendite von acht Prozent sei attraktiv./ajx/he;