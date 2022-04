ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BNP Paribas von 74 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Jon Peace preist im Bankensektor laut einer am Freitag vorliegenden Studie nun eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank in diesem Jahr ein, und zwei weitere im ersten Halbjahr 2023. Peace kalkuliert aber auch mit höheren Risikokosten bei den Franzosen und zog den Wert des Geschäfts in Russland und der Ukraine vom Überschusskapital ab./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2022 / 03:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



