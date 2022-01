NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Auswirkungen des Verkaufs der Tochter BancWest habe sie noch nicht vollumfänglich in ihren Schätzungen berücksichtigt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Umsätze der französischen Großbank dürften derweil von der starken Abwertung der türkischen Lira belastet worden sein./bek/jha/



