ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BNP Paribas von 69 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Grund für sein höheres Ziel sei der Verkauf der Bank of the West für 16,3 Milliarden US-Dollar, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe nur knapp 11 Milliarden Dollar zugrunde gelegt gehabt./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2021 / 12:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



