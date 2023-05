NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. In Reaktion auf die Zahlen zum ersten Quartal der französischen Großbank habe sie kleine Änderungen an ihren Prognosen und dem Bewertungsmodell vorgenommen, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/he;