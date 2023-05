NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Die französische Großbank habe solide abgeschnitten, schrieb Analystin Delphine Lee in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das Investmentbanking und eine geringere Risikovorsorge hätten die Geschäfte angetrieben./la/mf;