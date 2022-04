NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas nach Treffen mit Managern französischer Banken von 62 auf 61 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Alles in allem hätten sich diese vorsichtig optimistisch mit Blick auf die robuste Ertragsentwicklung und die künftige Qualität der Vermögenswerte geäußert, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte die Debatte um die Kapitalausstattung der Institute weiter auf die Stimmung drücken. Für BNP spreche derweil die recht geringe Abhängigkeit vom Russland-Geschäft./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2022 / 22:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2022 / 03:01 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.