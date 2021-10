NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas nach Zahlen zum dritten Quartal von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Getrieben von höheren Umsätzen im Geschäftskundensegment und niedrigeren Risikovorsorgen erhöhte Analystin Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen je Aktie (EPS) bis ins Jahr 2023./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2021 / 18:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2021 / 18:24 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.