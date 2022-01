LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 61,10 Euro belassen. Erstmals seit einer Dekade würden die Sparbuchzinsen in Frankreich (sogenannte "Livret A") wieder erhöht, schrieb Analyst Omar Fall in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Finanzhäuser sei dies zunächst mit steigenden Kosten verbunden, sie reflektierten aber die Inflation und steigende Marktzinsen, was in der Breite klar positiv für die Branche sei./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2022 / 19:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2022 / 05:10 / GMT



