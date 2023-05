NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BNP Paribas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die schwer einzuordnenden Resultate der französischen Bank lägen insgesamt knapp über den Erwartungen, schrieb Analystin Flora Bocahut am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Konsensschätzungen dürften nun ein wenig steigen./gl/edh;