NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 77 auf 67 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analystin Flora Bocahut begründete das niedrigere Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie zu französischen Großbanken mit unmittelbaren Verlusten in Russland, höheren Kosten für den Krisenfonds SRF, gestiegenen Rückstellungen und niedrigeren Kapitalquoten. Bei der BNP Paribas seien die Belastungen aus dem Krieg in der Ukraine aber überschaubar, deshalb bleibe es hier beim Kaufvotum./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2022 / 12:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.