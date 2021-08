ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BNP Paribas nach Quartalszahlen von 50 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die französische Bank habe das höchste Nettoquartalsergebnis der Unternehmensgeschichte erzielt und sowohl im Heimatgeschäft als auch im Investmentbanking höhere Erträge als vor der Corona-Pandemie erwirtschaftet, schrieb Analystin Lorraine Quoirez in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie hob ihre Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2023 um durchschnittlich rund zwölf Prozent an. Auf deren Basis sei die Aktie zudem im Branchenvergleich attraktiv bewertet./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2021 / 15:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2021 / 15:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.