NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach Eckdaten zum zweiten Quartal und höheren Jahresprognosen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Die Marge im Autogeschäft liege im zweiten Quartal mit 9,2 Prozent unter der Markterwartung von 10,1 Prozent, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die für 2023 erhöhte operative Margenprognose (Ebit) finde sich in den Marktschätzungen vermutlich bereits wieder. Alles in allem rechne BMW mit einer Abschwächung im zweiten Halbjahr - etwas, was auch von anderen großen Automobilherstellern zu hören sei./bek/ajx;