NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Der Ausblick des Autokonzerns auf 2023 bewege sich im Rahmen der Konsensschätzungen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung./mf/edh;