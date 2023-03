NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach Eckdaten zum vierten Quartal und dem Gesamtjahr 2022 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Das operative Ergebnis habe wegen der Marge leicht unter den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den zugleich vermeldeten Finanzchef-Austausch bezeichnete er als Überraschung. Der Fokus liege nun auf dem Ausblick, den es wohl in der kommenden Woche geben werde./tih/he;