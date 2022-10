NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BMW nach dem jüngsten Kapitalmarkttag in Großbritannien auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Es sei das erste Mal wieder seit einigen Jahren gewesen, dass der Autobauer die Marke Rolls-Royce Motor Cars derart hervorgehoben habe, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet nun damit, dass sie in Zukunft eine größere Rolle in der Unternehmensdarstellung spielen werde. Abschließend sei "unmissverständlich mitgeteilt" worden, dass es keine Pläne gebe, den Luxuswagenhersteller abzuspalten, an die Börse zu bringen oder in anderer Weise zu monetarisieren./ck/he;