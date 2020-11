NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. BMW sei auf einem guten Weg, um die CO2-Emissionsziele für 2020 zu erreichen und die regulatorischen Anforderungen in der Elektromobilität zu erfüllen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er warte nun auf weitere Beweise, dass dieser Weg erfolgreich gegangen wird./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2020 / 17:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2020 / 17:08 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.