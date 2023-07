NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Nach den Absatzzahlen für Juni rechne er für den Autobauer im zweiten Quartal mit einer Marge von 11,7 Prozent, verglichen mit 12,1 Prozent im ersten Jahresviertel, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Seine Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre 2023 und 2024 bleiben über den Konsensschätzungen./edh/mf;