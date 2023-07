NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach einem Investorentag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Im Fokus hätten Aussagen zur Batterie-Entwicklung, autonomem Fahren, zur Software-Integration und der Neue-Klasse-Architektur gestanden, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. In der Summe lasse sich sagen, dass der Autobauer an allen Fronten Fortschritte mache./tih/gl;