NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi lässt seine operativen Ergebnisschätzungen nach der Analystenkonferenz unverändert rund 10 Prozent über dem Marktkonsens. Dies schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er setzt vor allem auf eine anhaltend starke Preissetzungsmacht des Automobilherstellers./ag/bek;