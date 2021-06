ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BMW auf "Neutral" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Eine hauseigene Umfrage unter Verbrauchern habe ergeben, dass die Bereitschaft zum Kauf eines Elektroautos ein Rekordhoch erreicht habe, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die stärkste Dynamik sei dabei in den USA zu beobachten. Tesla sei zwar immer noch der unbestrittene Marktführer. Doch die Popularität chinesischer Konkurrenzmarken auf deren heimischem Markt steige schnell, was nicht nur für Tesla, sondern auch für andere Autohersteller wie Volkswagen (VW) eine Gefahr werden könnte. VW, General Motors (GM) und Hyundai hätten schon früh auf Elektroantriebe gesetzt und zählten zu den Herstellern mit dem meisten Kurspotenzial. BMW habe - zwar "besser spät als nie" - als letzter großer Branchenvertreter eine neue Modellarchitektur für Elektroautos vorgestellt und könnte deshalb in den kommenden Jahren womöglich Marktanteile verlieren./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2021 / 21:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2021 / 21:56 / GMT





