NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach weltweiten Autoabsatzzahlen für den Monat Februar auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Absatz von Elektrofahrzeugen habe sich nach einem schwachen Jahresstart allgemein erholt, schrieb Analyst Neil Beveridge in einer am Dienstag vorliegenden globalen Branchenstudie. Die beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China hätten im Februar das Wachstum angetrieben./ck/tav;