NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW von 90 auf 105 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Autobauer sei im Sektor tonangebend, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für diese Einschätzung habe das Management den Investoren alle Argumente an die Hand gegeben. Für einen Einstieg in die Aktie sollte aber ein besserer Zeitpunkt abgewartet werden./bek/edh;