FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aktien von BMW von 95 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Michael Punzet befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit der an Dynamik zunehmenden Mobilitätswende und der Frage nach "der" richtigen nachhaltigen Antriebsstrategie der Autohersteller. Mit Blick auf den technologieoffenen Ansatz von BMW sowie der Wahlmöglichkeit des Kunden beim Thema E-Mobilität sieht er aktuell einen strategischen Wettbewerbsvorteil bei den Münchenern./edh/ag;