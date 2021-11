FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BMW nach Zahlen von 97 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autobauer habe mit seiner operativen Entwicklung die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe darin seine positive Haltung zu den Aktien bestätigt. BMW sollte in den kommenden Quartalen weiterhin von seiner Fokussierung auf das Premium-Segment sowie der frühzeitigen Positionierung beim Thema E-Mobilität profitieren./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2021 / 17:20 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2021 / 17:34 / MEZ



