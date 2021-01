FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BMW auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die deutschen Autobauer dürften ein starkes Gewinn- und Liquiditätswachstum für das vierte Quartal, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dies gelte vor allem für Volkswagen und Daimler, deren Aktien auch weiterhin seine "Top Picks" seien. Wegen der zuletzt guten Entwicklung bei den Preisen und dem Produktmix ist der Experte auch optimistischer für das Jahr 2021. Rokossa überarbeitete seine Schätzungen./edh/tav



