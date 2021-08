HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für BMW nach Quartalszahlen von 82 auf 84 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach Volkswagen und Daimler habe nun auch der Münchener Autobauer der Corona-Pandemie und dem Mangel an Computerchips getrotzt und "kaum überraschend" Rekord-Halbjahreszahlen erzielt, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese dürften sich im zweiten Halbjahr allerdings "nicht einfach so fortschreiben lassen"./gl/ag



