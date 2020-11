NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat BMW von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft, das Kursziel aber von 64 auf 66 Euro angehoben. Eine zyklische Erholung im kommenden Jahr sei im Autosektor mittlerweile eingepreist, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher benötigten Herstelleraktien jetzt individuelle Antreiber, gute Perspektiven bei Elektrofahrzeugen oder reichlich Umsatzschwung. BMW habe nichts davon zu bieten./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.