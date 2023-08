NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Details zum zweiten Quartal erschienen solide, der Ausblick bleibe aber verwirrend, schrieb Analyst Philippe Houchois am Donnerstag in seiner ersten Reaktion auf endgültige Zahlen./ag/mis;