NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen und einem Ausblick auf 2023 auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Fahrzeugbauer habe den Zielkorridor für die 2023er Marge angehoben und eine verbesserte Investitionsquote in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung./edh/tih;