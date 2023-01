NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 95 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei der Reise der deutschen Autohersteller in die Elektromobilität stehe BMW wieder an der Spitze, während Mercedes-Benz etwas zu schnell sei und Volkswagen ins Stocken geraten zu sein scheine, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er bevorzuge weiterhin BMW aufgrund der Produktinitiative, der Ertragsstabilität, des Risikoprofils und der Rendite./edh/bek;