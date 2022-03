NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 125 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die detaillierten Jahreszahlen habe es keine großen Überraschungen gegeben, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. BMW sei aber der erste Autobauer gewesen, der die Auswirkungen der aktuellen Ereignisse explizit in seine Prognosen für 2022 einbezogen habe. Es sei die Frage, ob dies mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Umfeld als realistisch anzusehen ist oder unternehmensbezogen als enttäuschend./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2022 / 17:33 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2022 / 17:33 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.