NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Analyst Philippe Houchois zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie überzeugt, dass die großen Automobilhersteller mit dem Übergang zu Elektrofahrzeugen eine Neubewertung erfahren dürften. Dieser Prozess dürfte sich allerdings als ein Marathon erweisen, an dessen Ende es voraussichtlich keinen alleinigen Gewinner gegen dürfte./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2021 / 10:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2021 / 10:44 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.