ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Biontech von 153 auf 110 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Eliana Merle senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre langfristigen Erwartungen an den Coronavirus-Impfstoff - gleichauf mit Kürzungen beim Wettbewerber Moderna . Es sei erfreulich, dass Biontech in diesem Jahr nochmals profitabel sein wolle. Doch es gebe kurz- bis mittelfristige Unsicherheiten, solange noch keine Produkte in der Onkologie vermarktet werden könnten./tih/he;