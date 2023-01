NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Biontech nach einer Präsentation auf einer Fachkonferenz der US-Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 148 US-Dollar belassen. Der Fokus von Mitgründer Ugur Sahin habe auf der Entwicklungsplattform gelegen mit Produkten, die 2023 wichtige Meilensteine erreichen könnten, schrieb Analystin Jessica Fye in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie warte auf weitere Schritte bezüglich der Pipeline. Die Covid-19-bezogenen Erwartungen müssten aber neu ausgerichtet werden, um konstruktiver auf die Aktie zu blicken./tih/ajx;