ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Biontech nach einem Forschungs- und Entwicklungstag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 168 US-Dollar belassen. Der Corona-Impfstoffpionier habe Einblick in seine wissenschaftlichen Bemühungen verschafft, schrieb Analystin Eliana Merle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Pipeline gebe es Projekte mit langfristigen Aussichten, aber vorerst stehe der Omikron-Booster im Fokus./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2022 / 19:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2022 / 19:04 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.