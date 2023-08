NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Biontech nach Zahlen zum zweiten Quartal von 125 auf 108 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Verlust je Aktie sei höher ausgefallen als vom Markt erwartet, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Montag vorliegenden Studie. Es gebe zwar auf lange Sicht Lebenszeichen in der Produktpipeline des Impfstoffherstellers, aber erst einmal dürften die meisten Investoren weiter unter dem mittlerweile deutlich geringeren Geschäft mit Covid-19-Impfstoffen leiden./la/he;